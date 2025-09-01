Манчестер Юнайтед досяг домовленості з Антверпеном щодо трансферу бельгійського воротаря Сенне Ламменса. Як повідомив журналіст Девід Орнштейн, сума угоди складе 21 мільйон євро плюс бонуси, а контракт із гравцем розрахований до літа 2030 року.

Ламменс виступає за Антверпен із літа 2023 року. У минулому сезоні він провів 44 матчі в усіх турнірах, у десяти з яких зберіг свої ворота недоторканими. Чинна угода футболіста з бельгійським клубом діяла до літа 2027-го.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість 22-річного воротаря оцінюється у 9 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше Манчестер Юнайтед претендував на аргентинського воротаря Астон Вілли Еміліано Мартінеса.