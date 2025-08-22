Манчестер Юнайтед пришвидшує трансфер воротаря
Голкіпер наближається до «Олд Траффорд»
близько 1 години тому
Перший тур Англійської Прем'єр-ліги чітко дав зрозуміти: Манчестер Юнайтед потребує підсилення у воротах. Через проблеми зі здоров’ям Андре Онани місце у старті отримав Алтай Баїндир, однак його помилка коштувала команді Рубена Аморіма поразки в матчі проти Арсенала (0:1).
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, «червоні дияволи» прискорили переговори щодо нового голкіпера. Головним кандидатом є 23-річний бельгієць Сенне Ламменс, який виступає за Антверпен.
За інформацією джерела, умови особистого контракту між клубом і гравцем практично узгоджені. Наразі тривають інтенсивні перемовини з бельгійцями щодо суми трансферу. Манчестер Юнайтед прагне закрити угоду якнайшвидше, аби випередити конкурентів із Франції та Італії, які також стежать за Ламменсом.
Цього сезону воротар уже провів чотири матчі в чемпіонаті Бельгії, у кожному з яких пропускав по одному м’ячу. Портал Transfermarkt оцінює його в 9 мільйонів євро.
Якщо трансфер відбудеться, Ламменс стане ще одним важливим кроком у перебудові складу Манчестер Юнайтед під керівництвом Аморіма.