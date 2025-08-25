Павло Василенко

Голкіпер Алтай Баїндир знову вийшов у старті Манчестер Юнайтед у матчі проти Фулгема (1:1), хоча ще донедавна беззаперечним №1 в воротах команди був Андре Онана.

Минулого сезону камерунець відіграв 50 поєдинків у всіх турнірах, однак його гра не раз викликала запитання – лише 11 разів він залишав ворота «сухими». Помилки у ключових матчах також серйозно підірвали довіру до нього.

Тиждень тому шанс отримав Баїндир, але й він відзначився прикрим промахом у зустрічі з Арсеналом, коли його невпевнені дії призвели до пропущеного гола і болючої поразки Манчестер Юнайтед (0:1).

Попри це, у неділю Рубен Аморім знову довірив місце в основі турецькому голкіперу. Наставник після гри підкреслив, що рішення не було зумовлене травмою Онани.

«Це вибір тренера. Я аналізую гру, прогнозую наступний матч і виставляю тих, хто, на мою думку, дасть нам найкращий шанс перемогти», – заявив Аморім.

Таким чином, майбутнє Онани в команді виглядає дедалі хиткішим. До того ж Манчестер Юнайтед активно придивляється до нового варіанту – бельгійця Сенне Ламменса, який може стати наступним претендентом на місце у воротах «червоних дияволів».