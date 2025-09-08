Павло Василенко

Барселона готується повернутися на «Камп Ноу» після дворічної перерви. Каталонці повертаються на свій історичний стадіон після завершення реконструкційних робіт.

Згідно з повідомленнями іспанської преси, блаугранас отримали необхідний технічний дозвіл на повторне відкриття воріт свого нещодавно відремонтованого стадіону. Тепер залишилося лише дочекатися офіційної заяви клубу.

Перший матч на новому стадіоні очікується 14 вересня у 4-му турі Ла Ліги проти Валенсії. Цей матч ознаменує повернення команди до її історичного арени після майже двох років роботи.