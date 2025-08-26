Павло Василенко

Барселона опинилася у справжній гонці з часом. Місце проведення поєдинку проти Валенсії, запланованого на 13–14 вересня, досі залишається невизначеним.

Каталонський клуб наполегливо працює над тим, щоб прийняти гру на реконструйованому «Камп Ноу», однак остаточного дозволу на будівництво ще не надано. Це суттєво зменшує час для отримання всіх необхідних документів, а пошук альтернативи виявляється не менш складним завданням.

Нещодавній тимчасовий «дім» каталонців – Олімпійський стадіон «Монжуїк» – цього разу недоступний: 12 вересня там відбудеться концерт Поста Малоуна, а демонтаж сцени без шкоди для газону стане неможливим, повідомляють іспанські ЗМІ.

Варіант із «Местальєю» відкинули – Ла Ліга не дозволить командам обмінюватися домашніми матчами. Стадіон імені Йохана Кройфа, що знаходиться у тренувальному центрі Барселони, також не підходить: його місткість лише 8 тисяч місць, що не відповідає вимогам елітного дивізіону.

Серед можливих рішень – стадіон «Монтіліві» у Жироні, який може прийняти зустріч. Проте в клубі все ще мріють про повернення на «Камп Ноу» і відкладають активну підготовку до інших сценаріїв.