Нігерія стала півфіналістом Кубка африканських націй-2025, обігравши Алжир. Гра у Марракеші завершилась з рахунком 0:2.

Протягом сорока п'яти хвилин матч залишався напруженим. Алжир зумів стримати атаки Нігерії, незважаючи на те, що Осімхен, Адамс і Лукман постійно створювали загрозу у штрафному майданчику.

Матч переломився відразу після перерви. На 47-й хвилині Осімхен потужним ударом головою переправив у ворота. Цей гол, четвертий для нього в турнірі, вивів Нігерію вперед/

За 10 хвилин «Супер орли» знову завдали удару, безжально використовуючи слабкості Алжиру. Осімхен цього разу асистував Адамсу, який обіграв Зідана і спрямував мяч у порожні ворота Алжиру.

Не обійшлось все без сутички між молодшим Зіданом та Деле-Башіру, що переросло у велику сутичку.

КАН-2025. Чвертьфінал

Алжир - Нігерія 0:2

Голи: Осімген 47, Адамс 57

Нігерія зіграє у півфіналі турніру з господарями КАН Марокко.