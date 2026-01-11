Осімхен допоміг Нігерії вийти до півфіналу КАН
Без скандалу не обійшлось
близько 2 годин тому
Нігерія стала півфіналістом Кубка африканських націй-2025, обігравши Алжир. Гра у Марракеші завершилась з рахунком 0:2.
Протягом сорока п'яти хвилин матч залишався напруженим. Алжир зумів стримати атаки Нігерії, незважаючи на те, що Осімхен, Адамс і Лукман постійно створювали загрозу у штрафному майданчику.
Матч переломився відразу після перерви. На 47-й хвилині Осімхен потужним ударом головою переправив у ворота. Цей гол, четвертий для нього в турнірі, вивів Нігерію вперед/
За 10 хвилин «Супер орли» знову завдали удару, безжально використовуючи слабкості Алжиру. Осімхен цього разу асистував Адамсу, який обіграв Зідана і спрямував мяч у порожні ворота Алжиру.
Не обійшлось все без сутички між молодшим Зіданом та Деле-Башіру, що переросло у велику сутичку.
КАН-2025. Чвертьфінал
Алжир - Нігерія 0:2
Голи: Осімген 47, Адамс 57
Нігерія зіграє у півфіналі турніру з господарями КАН Марокко.