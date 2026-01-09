Сергій Разумовський

Збірна Марокко пробилася до півфіналу Кубка африканських націй, обігравши Камерун у чвертьфіналі з рахунком 2:0.

Ключовий крок до перемоги марокканці зробили ще в першому таймі: на 26-й хвилині рахунок відкрив атакувальний півзахисник Реала Браїм Діас. Одноклубник українця Андрія Луніна підтвердив свій статус головної ударної сили команди на цьому турнірі.

Для 26-річного футболіста цей м’яч став уже п’ятим у нинішньому розіграші КАН – і символічно, що він забив у п’ятому матчі поспіль. Діас відзначався рівно по одному голу в кожній грі Марокко на турнірі: у групі він забив Коморським островам (2:0), Малі (1:1) та Замбії (3:0), а в плей-оф продовжив серію результативними ударами у матчах проти Танзанії (1:0) і Камеруну (2:0).

Така стабільність робить його одним із найяскравіших гравців змагання і фактично гарантує Марокко гол у кожному поєдинку. Де він, звізно ж, виходить на поле.