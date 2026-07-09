Основному гравцю Динамо зробили операцію – він не помічний у кваліфікації єврокубків
Попов пропустить усі чотири раунди та початок загального етапу, якщо такі будуть
близько 2 годин томуПідписатися в
Денис Попов. Фото: ФК Динамо Київ
Центральний захисник Динамо Денис Попов переніс операцію на коліні. Про це повідомляє «ТаТоТаке».
Відсутність 27-річного футболіста у заявці киян на єврокубковий сезон пов’язана з пошкодженням, яке він отримав під час зборів. За інформацією джерела, напередодні Попову зробили операцію в Києві.
Наразі гравець почувається добре, однак його відновлення ще триватиме певний час. За попередніми прогнозами лікарів, повернутися до повноцінних тренувань центрбек Динамо зможе не раніше жовтня.
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