Сергій Разумовський

Центральний захисник Динамо Денис Попов переніс операцію на коліні. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

Відсутність 27-річного футболіста у заявці киян на єврокубковий сезон пов’язана з пошкодженням, яке він отримав під час зборів. За інформацією джерела, напередодні Попову зробили операцію в Києві.

Наразі гравець почувається добре, однак його відновлення ще триватиме певний час. За попередніми прогнозами лікарів, повернутися до повноцінних тренувань центрбек Динамо зможе не раніше жовтня.

Динамо – Університатя Клуж: де дивитися трансляцію матчу кваліфікації Ліги Європи.