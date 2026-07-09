Динамо – Університатя Клуж: де дивитися трансляцію матчу кваліфікації Ліги Європи
Поєдинок відбудеться у Польщі
близько 5 годин томуПідписатися в
Фото: ФК Динамо
Київське Динамо зіграє домашній перший матч першого раунду кваліфікації Ліги Європи з румунською Університатею Клуж.
Поєдинок пройде на «Арені Люблін» у польському Любліні у четвер, 9 липня.
Гра розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Де дивитися матч Динамо – Університатя Клуж
- Телеканал 2+2
Матч-відповідь між командами пройде 16 липня у Клужі-Напоці (Румунія).