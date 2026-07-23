Захисник київського Динамо Крістіан Біловар перед першим матчем другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОК висловився про фізичний стан команди, підтримку вболівальників і власне відновлення після травми. Слова гравця передає пресслужба клубу.

Ми зіграли 120 хвилин проти Університаті – це завжди непросто, незалежно від рівня підготовки. До того ж це була лише наша друга офіційна гра в сезоні. Команда ще не на піку фізичної підготовки, але все попереду. Фізичні кондиції набираються через матчі. Команда виглядатиме краще з кожним наступним поєдинком.

Підтримка гостей? В Україні триває війна, й ми не надто звертаємо увагу на цей аспект. Для нас уже свято – виходити грати для такої кількості фанатів. Звісно, всім хотілося б бачити на трибунах якомога більше наших уболівальників.

Травма з Університатею? Як бачите, я тут, готуюся до гри. Тренувався впродовж усього тижня, тому, на щастя, все добре.