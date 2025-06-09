Останній матч Спаллетті на чолі Італії, дербі кривдників України. Що подивитися 9 червня?
Розклад футбольних трансляцій ігрового дня понеділка
близько 3 годин тому
Понеділок після напруженого фіналу Ліги націй УЄФА стане днем кваліфікації на чемпіонат світу-2026.
Найцікавішою у групі J стане зустріч Вельсу та Бельгії, які не пустили збірну України на ЧС-2022 та Дивізіон A Ліги націй відповідно. Також зіграють есксуперники «синьо-жовтих» за двома останніми кваліфікаціями, Казахстан і Північна Македонія.
17:00 | Казахстан – Північна Македонія. Пряма трансляція | група J
21:45 | Бельгія – Вельс. Пряма трансляція | група J
Відповідно до інсайдів, у групі I відбудеться останній матч Лучано Спаллетті на чолі збірної Італії. Хоча фахівця відверто не шкода після його компліментарних заяв на адресу зєніта та очільника газпрому під час повномасштабного вторгення рф в Україну. Нехай гравець Карпат Владислав Бабогло поставить ефектну крапку в кар'єрі коуча. В паралельній зустрічі кривдник «Скуадри адзурри» Норвегія на виїзді зіграє проти Естонії.
21:45 | Італія – Молдова. Пряма трансляція | група I
21:45 | Естонія – Норвегія. Пряма трансляція | група I
Найцікавішою ж зустріччю групи L стане протистояння міцних Хорватії та Чехії. «Картаті» переживають кризу поколінь, а чехи поступово піднімаються, вигравши групу України в Дивізіоні B Ліги націй. Хто претендуватиме на ЧС?
21:45 | Хорватія – Чехія. Пряма трансляція | група L
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