Сергій Стаднюк

Понеділок після напруженого фіналу Ліги націй УЄФА стане днем кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Найцікавішою у групі J стане зустріч Вельсу та Бельгії, які не пустили збірну України на ЧС-2022 та Дивізіон A Ліги націй відповідно. Також зіграють есксуперники «синьо-жовтих» за двома останніми кваліфікаціями, Казахстан і Північна Македонія.

Відповідно до інсайдів, у групі I відбудеться останній матч Лучано Спаллетті на чолі збірної Італії. Хоча фахівця відверто не шкода після його компліментарних заяв на адресу зєніта та очільника газпрому під час повномасштабного вторгення рф в Україну. Нехай гравець Карпат Владислав Бабогло поставить ефектну крапку в кар'єрі коуча. В паралельній зустрічі кривдник «Скуадри адзурри» Норвегія на виїзді зіграє проти Естонії.

Найцікавішою ж зустріччю групи L стане протистояння міцних Хорватії та Чехії. «Картаті» переживають кризу поколінь, а чехи поступово піднімаються, вигравши групу України в Дивізіоні B Ліги націй. Хто претендуватиме на ЧС?