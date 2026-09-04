Сергій Разумовський

Український нападник Роман Яремчук не зможе допомогти грецькому Олімпіакосу на основному етапі Ліги Європи. 30-річний форвард не був включений до заявки команди на матчі турніру. Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар ухвалив рішення не вносити українця до списку футболістів, які зможуть виступати в Лізі Європи. Наставник віддав перевагу іншим виконавцям атакувальної лінії.

У заявці грецького клубу опинилися Аюб Ель-Каабі та Армандо Гонсалес. Також тренерський штаб розраховує на Жоту Сілву, який за потреби може зіграти на позиції центрального нападника. Саме конкуренція за місце на вістрі атаки стала однією з головних причин відсутності Яремчука в єврокубковому списку.

Поточний сезон для українського форварда поки що складається непросто. Яремчук ще не виходив на поле в офіційних матчах, а його роль у складі Олімпіакоса залишається обмеженою. Раніше також з’являлася інформація, що клуб може розглянути варіант із відходом нападника під час літнього трансферного вікна.

Яремчук приєднався до Олімпіакоса влітку 2024 року, однак не зміг закріпитися серед основних футболістів команди. Через це в другій частині попереднього сезону українець виступав на правах оренди за французький Ліон.

У складі французького клубу нападник провів 29 матчів. За цей час він забив дев’ять голів і віддав дві результативні передачі. Після завершення орендної угоди Яремчук повернувся до Олімпіакоса, але наразі не входить до найближчих планів тренерського штабу в єврокубкових матчах.