Павло Василенко

Форвард збірної України Роман Яремчук не потрапить до заявки грецького Олімпіакоса на основний етап Ліги Європи та має шукати новий клуб для продовження кар'єри.

Головний тренер команди Хосе Луїс Менділібар найближчим часом визначиться з футболістами, на яких розраховуватиме в офіційних матчах. Наразі в складі Олімпіакоса перебувають 23 легіонери, однак на єврокубки грецький клуб зможе заявити лише 17 із них.

Остаточний список ще не сформований, проте імена деяких футболістів, які не потрібні тренерському штабу, вже відомі. Серед них – Роман Яремчук.

«Кого Менділібар відрахує? Деякі імена є очевидними. По-перше, у списку не буде Яремчука. Українець точно піде з клубу», – повідомили журналісти Sport24.gr.

30-річний футболіст після завершення минулого сезону повернувся до Олімпіакоса з оренди у французькому Ліоні.

У нинішньому сезоні Яремчук не потрапив до заявки Олімпіакоса на жоден офіційний матч. Українець пропустив дві зустрічі кваліфікації Ліги чемпіонів, матч Кубка Греції та залишився поза складом у двох стартових турах чемпіонату країни.