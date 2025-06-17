Михайло Цирук

У вівторок, 17 червня, на молодіжному Євро-2025 стартує останній, третій тур групового етапу. Інтриг у більшості груп залишилося не так вже й багато, однак вони все ж є, тому пропонуємо вам поглянути, що буде потрібно кожній з команд у вирішальних битвах за плейоф.

Група А: боротьба грандів за перше місце

У першій з груп цього турніру жодної боротьби за плейоф уже не буде. Два очевидні фаворити квартету, Іспанія та Італія, виграли свої два перші матчі у Словаччини та Румунії, і тим самим гарантували собі вихід до чвертьфіналу. Тож в останньому турі вони лише визначать, з якого місця вирушать далі. У разі нічиєї завдяки кращій різниці мʼячів на першій сходинці залишиться фурія роха, тож італійцям для перемоги в групі потрібно лише перемагати.

Ну а в паралельному поєдинку господарі чемпіонату словаки розіграють з Румунією третє місце у квартеті, проте з турнірного погляду воно, ясна річ, уже не має жодного значення.

Група В: Заочна битва за перемогу та примарний шанс для Словенії

Майже все ясно з обома учасниками плейоф і у квартеті В. Збірна Німеччини, після перемог над Словенією (3:0) та Чехією (4:2), уже забезпечила собі вихід із групи, і якщо команді вдасться не програти Англії, вона вирушить далі з першого місця. Англійці ж, через втрату очок у попередній грі проти Словенії (0:0), тепер можуть стати першими лише в разі перемоги.

Теоретично існує варіант, за якого збірна Словенії може обійти Англію та залишити її без путівки до чвертьфіналу. Для цього потрібно, аби Німеччина якнайсильніше розгромила трьох левів, а самі словенці обіграли Чехію так, щоб їхня різниця мʼячів (-3) за підсумками туру стала кращою за англійську (+2). Втім, такий варіант, як ми розуміємо, є дуже й дуже малоймовірним.

Група С: Грузії потрібне диво

Теоретично інтрига в боротьбі за плейоф є в групі С, однак назвати цю ситуацію напруженою на практиці, знову ж таки, важкувато. Два фаворити групи, Португалія та Франція, мають по чотири очки, а Грузія йде на третій сходинці з трьома балами.

В останньому турі грузини грають проти лідера групи - португальців, і перемога точно гарантує їм плейоф, а якщо Франція в паралельному матчі не переможе Польщу – то ще й вихід з першого місця.

Втім, ймовірність того, що грузини таки зможуть здолати молодіжку Селесао ми всі добре розуміємо. При цьому нічия аутсайдера точно не влаштує, оскільки у своїй очній зустрічі з Францією вони поступилися (2:3), і тепер обовʼязково змушені набирати більше очок за цього конкурента.

Група D: Наша – справді найцікавіша

Та найцікавіше турнірна ситуація закрутилася саме в тому квартеті, де виступає збірна України. Хоча йти по калькулятори для вираховування шансів не доведеться, адже математика максимально проста. Для виходу в плейоф нам в останньому турі навіть необов'язково обігрувати Нідерланди: достатньо буде нічиєї, яка точно залишить синьо-жовтих на другій сходинці. Голландцям, у той самий час, буде потрібна лише перемога.

Теоретичні шанси на вихід з групи досі має й Фінляндія. Для цього їй потрібно, аби Нідерланди перемогли Україну, але при цьому самі Суомі зробили за підсумком матчу з немотивованою Данією кращу різницю, ніж у помаранчевих. Зараз у нідерландців -1, у фінів -2, тож перемога в три мʼячі за умови мінімального успіху конкурента виведе до чвертьфіналу саме Фінляндію.

Але заочні розбірки Нідерландів та Фінляндії нас не надто цікавлять. Справа збірної України – будь-якими методами не програти останній матч групи проти головного фаворита квартету.

Звісно, буде дуже непросто, і в тому, що на наші ворота здійснюватиметься шалений тиск, майже немає сумнівів. Проте, якщо наша оборона зможе зіграти на максимумі своїх можливостей, і команді вдасться разок-другий результативно огризнутися в контратаках, цей третій матч цілком може стати для синьо-жовтих не останнім на турнірі.

У матеріалі використані фото Getty Images, УАФ