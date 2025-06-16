Михайло Цирук

Молодіжна збірна України перемогла Фінляндію в другому поєдинку Євро-2025 та змогла залишитися в грі перед останнім туром групового етапу. Ба більше, підопічні Унаї Мельгоси не просто залишилися в грі, а й зберегли цілком реальні, робочі шанси на потрапляння до плейоф, адже в турі, що минув, усі зірки зійшлися якнайкраще для нас.

Втім, про все за порядком, тож спочатку пригадаймо, як наша команда виконала свою частину роботи, завдяки чому підходить до заключного матчу в групі на прохідному другому місці.

Початок за данським сценарієм

Загалом, у перші 20 хвилин поєдинок нагадував гру першого туру проти Данії: на полі не відбувалося майже нічого, а з моментів, вартих згадки, було хіба що влучання голкіпера фінів Бергстрема у Ваната, після якого мʼяч цілком міг відскочити у ворота, та штрафний від Бражка, коли внаслідок рикошету від стінки український капітан влучив у поперечину.

Далі, як і в першому поєдинку, розпочався відрізок активності України, і він знову завершився голом. В одній з атак спроби Ваната та Очеретька заблокували захисники, однак через 5 хвилин Олег знову вивів Владислава на ударну позицію. Перший удар найкращого бомбардира УПЛ Бергстрем відбив, а от з добиванням не впорався – і це 1:0 на нашу користь.

Сподобалося те, що цього разу синьо-жовті після забитого мʼяча не збавили обертів та продовжили атакувати, однак заради справедливості варто робити поправку на рівень суперника: Фінляндія – це зовсім не Данія. На 38 хвилині чудовий шанс подвоїти перевагу мав Брагару, котрий замикав простріл з флангу від Козіка, однак фінський воротар потягнув удар.

Час Брагару настав на початку другого тайму: Велетень подав, Бергстрем помилився на виході, а вінгеру Динамо залишалося лише спрямувати мʼяч у порожні ворота, оформивши свій другий гол на турнірі.

Далі збірна України на певний час зникла з поля, повністю віддавши ініціативу супернику та часом граючи відверто на відбій. З одного боку, за переваги у два мʼячі команда точно могла собі дозволити діяти так, з іншого, враховуючи рівень суперника, хотілося б, аби підопічні Мельгоси виглядали більш солідно. Проте, результат є – і це найголовніше.

Отримавши мʼяч та притиснену до воріт збірну України фіни не мали жодних ідей, що з цим робити. Усе зводилося до банальних навісів у штрафний майданчик з центра поля після фолів, до яких наші вдавалися за першої ліпшої нагоди. Реальний момент у Фінляндії був лише один – коли Хюрюляйнен замикав навіс з чергового штрафного, однак Нещерет не просто врятував, а зумів зафіксувати мʼяч у руках.

Україна натомість мала два шанси на контратаках: спочатку Рубчинський, маючи купу часу та три варіанти для передачі на порожні ворота примудрився її не віддати, а пізніше біля чужих воріт не зорієнтувався Волошин. Однак, і двох забитих мʼячів у цій грі виявилося цілком достатньо.

З поганих новин – абсолютно непотрібне вилучення Бражка на 90+1 хвилині, тож на вирішальну гру групового етапу синьо-жовтим доведеться виходити без капітана. Проте, загалом враження від поєдинку позитивні: наша збірна не показала якогось видатного рівня гри та здатності до тотального домінування над таким суперником, проте проводити роботу над помилками та готуватися до опонентів ця команда та тренерський штаб вміють, і це приємно.

А тепер можна рахувати шанси на вихід

Хоча йти по калькулятори для цього не доведеться, адже математика максимально проста. У вечірньому слоті неділі Данія досить несподівано обіграла Нідерланди (2:1), чим не лише гарантувала собі перше місце в групі, а й трохи допомогла Україні. Тепер для виходу в плейоф нам в останньому турі навіть необов'язково обігрувати ораньє: достатньо буде нічиєї, яка точно залишить нас на другій сходинці.

Голландцям же буде потрібна лише перемога, і враховуючи те, що у двох перших матчах ця команда сумарно пробила по воротах суперників 46 разів (18 проти Фінляндії та 28 – з Данією), можемо лише уявити, яке навантаження чекає на нашу оборону.

Теоретичні шанси на вихід з групи досі має й Фінляндія. Для цього їй потрібно, аби Нідерланди перемогли Україну, але при цьому самі Суомі зробили за підсумком матчу з немотивованою Данією кращу різницю, ніж у помаранчевих. Зараз у нідерландців -1, у фінів -2, тож перемога в три мʼячі за умови мінімального успіху конкурента виведе до чвертьфіналу саме Фінляндію.

Але заочні розбірки Нідерландів та Фінляндії нас не надто цікавлять. Справа збірної України – будь-якими методами не програти останній матч групи проти головного фаворита квартету.

Звісно, буде дуже непросто, і в тому, що на наші ворота здійснюватиметься шалений тиск, майже немає сумнівів. Проте, якщо наша оборона зможе зіграти на максимумі своїх можливостей, і команді вдасться разок-другий результативно огризнутися в контратаках, цей третій матч цілком може стати для синьо-жовтих не останнім на турнірі.

У матеріалі використані фото Getty Images, УАФ