Сергій Стаднюк

Півзахисник молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк після перемоги у матчі другого туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0) оцінив наступного суперника команди – Нідерланди. Слова футболіста передає пресслужба УАФ.

Маємо гарний настрій, дуже важлива для нас перемога, тож рухаємося далі. Для мене найважливіше, що ми перемогли та здобули три очки, але щоб вийти у плей-оф, нам потрібно добре зіграти в останньому матчі. Ми дивилися обидва поєдинки збірної Нідерландів на цьому турнірі і знаємо, наскільки це сильний суперник. Але ми будемо намагатися продемонструвати нашу найкращу гру. Єгор Ярмолюк

В іншому матчі групи збірна Нідерландів сенсаційно поступилася Данії, яка набрала шість очок і достроково вийшла до чвертьфіналу. Таким чином, Україна з трьома балами піднялася на другу прохідну сходинку. 18 червня «синьо-жовті» розіграють з голландцями (один пункт) ще одну путівку до плей-оф.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Фінляндія – Україна. Він забив один із м’ячів.

Також Ярмолюк висловився щодо гордості грати за свою країну.