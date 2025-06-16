Ярмолюк: «Дивилися обидва поєдинки збірної Нідерландів на Євро-2025»
Українці добре знають, як грає суперник «синьо-жовтих» по вирішальному матчу за вихід із групи
близько 1 години тому
Півзахисник молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк після перемоги у матчі другого туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0) оцінив наступного суперника команди – Нідерланди. Слова футболіста передає пресслужба УАФ.
Маємо гарний настрій, дуже важлива для нас перемога, тож рухаємося далі. Для мене найважливіше, що ми перемогли та здобули три очки, але щоб вийти у плей-оф, нам потрібно добре зіграти в останньому матчі.
Ми дивилися обидва поєдинки збірної Нідерландів на цьому турнірі і знаємо, наскільки це сильний суперник. Але ми будемо намагатися продемонструвати нашу найкращу гру.
В іншому матчі групи збірна Нідерландів сенсаційно поступилася Данії, яка набрала шість очок і достроково вийшла до чвертьфіналу. Таким чином, Україна з трьома балами піднялася на другу прохідну сходинку. 18 червня «синьо-жовті» розіграють з голландцями (один пункт) ще одну путівку до плей-оф.
Раніше визначився найкращий гравець матчу Фінляндія – Україна. Він забив один із м’ячів.
Також Ярмолюк висловився щодо гордості грати за свою країну.
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