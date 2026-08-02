Сергій Разумовський

Кудрівка представила два нові комплекти форми, у яких команда виступатиме в сезоні 2026/27.

Один комплект виконаний у синьому кольорі, а інший – у біло-блакитному. Саме в новій формі Кудрівка може дебютувати в Українській Прем’єр-лізі.

У першому турі чемпіонату Кудрівка зіграє проти Шахтаря. Матч відбудеться 3 серпня на Арені Львів. Початок зустрічі запланований на 18:00.

Цей поєдинок міг стати особливим для літнього новачка Кудрівки Івана Петряка. Український вінгер отримав би можливість довести «гірникам», що свого часу вони даремно не дали йому достатнього шансу.

Однак Петряк не зможе взяти участь у матчі проти колишнього клубу. Шахтар не включав футболіста до своєї заявки, через що він досі не відбув дискваліфікацію.