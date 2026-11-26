Сергій Разумовський

Керівництво київського Динамо вже почало враховувати бачення Мацея Кендзьорека під час планування майбутньої трансферної кампанії. Зокрема, польського фахівця попросили оцінити склад команди та визначити позиції, які, на його думку, потребують посилення.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський в ефірі YouTube-каналу «ВЗБІРНА». За його інформацією, представники Динамо цікавилися у Кендзьорека потенційними напрямками для кадрового підсилення. Йдеться про те, щоб зрозуміти, яких саме футболістів може бракувати команді для більш якісної конкуренції в наступному сезоні.