Остаточне призначення не за горами? У Динамо вже радяться з Кендзьореком щодо зимової трансферної кампанії
Позиції поляка у клубі дедалі ростуть
Керівництво київського Динамо вже почало враховувати бачення Мацея Кендзьорека під час планування майбутньої трансферної кампанії. Зокрема, польського фахівця попросили оцінити склад команди та визначити позиції, які, на його думку, потребують посилення.
Про це розповів журналіст Михайло Співаковський в ефірі YouTube-каналу «ВЗБІРНА». За його інформацією, представники Динамо цікавилися у Кендзьорека потенційними напрямками для кадрового підсилення. Йдеться про те, щоб зрозуміти, яких саме футболістів може бракувати команді для більш якісної конкуренції в наступному сезоні.
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Після консультацій із польським спеціалістом селекційна служба київського клубу, ймовірно, активізує пошук гравців на визначені позиції. Скаути Динамо можуть зосередитися на футболістах, які відповідатимуть тактичним вимогам ігрової моделі Кендзьорека, а також матимуть необхідні характеристики для виступів на високому рівні.
Співаковський припустив, що така взаємодія між керівництвом, тренером і селекційним відділом може свідчити про серйозні плани Динамо щодо Кендзьорека. Якщо клуб уже формує трансферні пріоритети з урахуванням його побажань, це може бути ознакою того, що польського фахівця розглядають як головного тренера команди на триваліший період.
Таким чином, у київському клубі, поступово переходять від оцінки поточного складу до підготовки майбутніх кадрових змін. А також можна судити про потенційне повноцінне призначення поляка на посаду головного тренера.
Нагадаємо, після звільнення Ігоря Костюка Кендзьорек очолив Динамо у якості виконувача обов'язків.
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