Сергій Разумовський

Київське Динамо оголосило про оренду лівого півзахисника Анхеля Торреса. 26-річний колумбієць виступатиме за бразильський Операріу, який грає в Серії B.

Орендна угода розрахована до 30 червня 2027 року. Інші умови переходу, зокрема фінансові деталі, київський клуб не розголошує. Раніше повідомлялося, що бразильська команда може отримати право викупу контракту Торреса після завершення оренди.

Кияни підписали колумбійського футболіста у травні 2025 року. Торрес приєднався до команди на правах вільного агента.

Дебют вінгера за Динамо відбувся в матчі третього туру УПЛ сезону-2025/26 проти Епіцентра. У тій зустрічі столична команда здобула перемогу з рахунком 4:1.

Загалом у складі київського клубу Торрес провів лише два матчі та зіграв 55 хвилин. Результативними діями він не відзначився. Другу половину минулого сезону колумбієць провів в оренді в турецькому Еюпспорі.

За інформацією журналіста Михайла Співаковського, тренерський штаб Динамо був незадоволений поведінкою футболіста. Тепер Торрес матиме можливість продовжити кар’єру в Бразилії та отримувати більше ігрової практики.