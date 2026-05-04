«Отримали п*****ей від Скрипника». Стало відомо, за рахунок чого Зоря перевернула гру з Рухом
Луганці здобули виїзну вольову перемогу, а Будківський наблизився до Пономаренка у гонці бомбардирів
близько 1 години тому
Форвард Зорі Пилип Будківський в ефірі УПЛ ТБ пояснив вольову перемогу луганської команди над Рухом у матчі 26-го туру УПЛ з рахунком 2:1.
Вийшли дуже погано. Мабуть, найгірший перший тайм, який тільки можна згадати. У перерві такого розлюченого тренера ще ніхто не бачив. Всі почули і отримали таких п*****ей, яких ніколи ніхто не отримував. Тому ми вийшли на другий тайм і почали грати вперед. А що з нам було – будемо розбиратися. Так не можна грати нікому. Тренер казав: «якщо було б можна, я б усіх поміняв». Але вибачайте, стільки замін немає.
Це пішло на користь. Сказали, щоб він кожну гру так кричав у перерві. Може, воно буде ще більше допомагати і йому ще емоцій додасть. Добре, що перемогли, але ми не можемо грати так, як у першому таймі.
