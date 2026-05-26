Сергій Разумовський

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє A Bola. За воротарем збірної України стежить Тоттенгем, який може спробувати підписати його найближчим часом.

За даними джерела, інтерес лондонського клубу пов’язаний із невизначеним майбутнім Гульєльмо Вікаріо. Італійський голкіпер у другій половині сезону втратив місце в основному складі, а також перебуває у сфері інтересів Інтера.

Тоттенгем зацікавлений у Трубіні через його вік, потенціал і перспективи подальшого розвитку. Водночас українець нещодавно заявляв, що хоче залишитися в Бенфіці, хоча не виключає можливого відходу в майбутньому. Відомо, що виступи в Англії залишаються однією з його кар’єрних цілей.

У поточному сезоні Анатолій Трубін провів за Бенфіку 50 матчів. У них він пропустив 43 м’ячі та 21 раз зіграв «на нуль». Разом із командою українець здобув Суперкубок Португалії.

Раніше повідомлялося, що Тоттенхем слідкує за українським захисником ПСЖ Іллею Забарним