Оце поворот! В АПЛ може стати на одного гравця збірної України більше
Тоттенгем, що виборов виживання, переключився на іншого гравця синьо-жовтих
близько 16 годин тому
Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє A Bola. За воротарем збірної України стежить Тоттенгем, який може спробувати підписати його найближчим часом.
За даними джерела, інтерес лондонського клубу пов’язаний із невизначеним майбутнім Гульєльмо Вікаріо. Італійський голкіпер у другій половині сезону втратив місце в основному складі, а також перебуває у сфері інтересів Інтера.
Тоттенгем зацікавлений у Трубіні через його вік, потенціал і перспективи подальшого розвитку. Водночас українець нещодавно заявляв, що хоче залишитися в Бенфіці, хоча не виключає можливого відходу в майбутньому. Відомо, що виступи в Англії залишаються однією з його кар’єрних цілей.
У поточному сезоні Анатолій Трубін провів за Бенфіку 50 матчів. У них він пропустив 43 м’ячі та 21 раз зіграв «на нуль». Разом із командою українець здобув Суперкубок Португалії.
Раніше повідомлялося, що Тоттенхем слідкує за українським захисником ПСЖ Іллею Забарним
Поділитись