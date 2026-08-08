Сергій Разумовський

Вінгер Тоттенгема Манор Соломон найближчим часом може змінити клуб. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, «шпори» досягли домовленості з Вест Гемом щодо трансферу 27-річного ізраїльського футболіста.

🚨⚒️ EXCL: Manor Solomon to West Ham, here we go! Deal agreed now and medical booked tomorrow.



£5m fixed fee, £2m add-ons to Tottenham.



All approved by #THFC, Solomon to sign a 3 year deal at #WHUFC plus option until June 2030. pic.twitter.com/i0I0oG6Wqb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2026

Повідомляється, що Тоттенгем отримає за продаж Соломона 5 мільйонів фунтів стерлінгів – приблизно 5,85 мільйона євро. Ще 2 мільйони фунтів, або близько 2,35 мільйона євро, можуть бути виплачені у вигляді бонусів.

Основні умови угоди вже узгоджені між клубами. Медичний огляд Соломон має пройти в неділю, 9 серпня, після чого сторони зможуть завершити оформлення переходу.

Очікується, що ізраїльський вінгер підпише з Вест Гемом трирічний контракт. Угода також передбачатиме можливість продовження співпраці ще на один сезон – до червня 2030 року.

У разі завершення трансферу Вест Гем стане для Соломона четвертим клубом за останні два роки. До цього футболіст виступав на правах оренди за Лідс, Вільярреал і Фіорентину.

У складі Лідса ізраїльтянин провів 41 матч, забив 10 голів і віддав 13 результативних передач. За Вільярреал він зіграв 11 поєдинків, відзначившись одним голом і чотирма асистами. У складі Фіорентини Соломон взяв участь у 19 матчах, записавши до активу два забиті м’ячі та дві результативні передачі.

Водночас період футболіста в Тоттенгемі виявився малорезультативним. За лондонську команду він провів лише шість матчів і зробив дві результативні передачі.

До переходу в англійський клуб Соломон виступав за Шахтар. До донецької команди він приєднався в січні 2019 року та залишався її гравцем до початку повномасштабної війни в Україні.

Після цього ізраїльтянин скористався спеціальним правилом ФІФА, яке дозволяло легіонерам українських клубів тимчасово призупиняти дію контрактів і переходити до інших команд. На правах безплатної оренди Соломон приєднався до Фулгема.

Влітку 2023 року Тоттенгем підписав футболіста як вільного агента. Проте закріпитися в складі шпор Соломону не вдалося.

Нагадаємо, Вест Гем вилетів у Чемпіоншип за підсумками минулого сезону.