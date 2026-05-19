Сергій Разумовський

Ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський розповів, що ізраїльський вінгер Бар Лін став повноцінним футболістом Кривбаса. За його інформацією, криворізький клуб скористався можливістю викупу прав на 21-річного гравця у Маккабі Тель-Авів.

Співаковський зазначив, що такий крок був передбачений попередніми домовленостями між клубами. На його думку, рішення Кривбаса виглядає логічним не лише з огляду на спортивну складову, а й як потенційна інвестиція у майбутнє. У клубі можуть розглядати Бара Ліна як футболіста, якого згодом можна буде продати за кордон на вигідніших умовах.

За даними порталу Transfermarkt, сума викупу могла становити близько 250 тисяч євро. Співаковський вважає, що якщо ця інформація відповідає дійсності або є близькою до реальної суми угоди, то для Кривбаса це цілком адекватне та виправдане рішення.

У поточному сезоні Бар Лін провів 27 матчів у складі криворізької команди. На його рахунку п'ять забитих м’ячів і одна результативна передача. Для 21-річного вінгера це досить помітна статистика, особливо з урахуванням адаптації до нового чемпіонату та умов виступів в українській Прем’єр-лізі.

