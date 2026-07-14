Сергій Разумовський

Нападник збірної Іспанії Мікель Оярсабаль відкрив рахунок у півфінальному матчі чемпіонату світу-2026 проти Франції.

Нападник відзначився на 22-й хвилині зустрічі, реалізувавши пенальті. Цей гол став для Оярсабаля 30-м у складі національної команди. Загалом за збірну Іспанії він провів 60 матчів.

Також Оярсабаль повторив досягнення легендарного Еміліо Бутрагеньо за кількістю голів на одному чемпіонаті світу у складі іспанської збірної. Тепер в обох футболістів по п’ять забитих м’ячів на одному мундіалі.

Завдяки цьому голу Оярсабаль вийшов на чисте шосте місце у списку найкращих бомбардирів в історії збірної Іспанії. Лідером рейтингу залишається Давід Вілья, на рахунку якого 59 голів за національну команду.

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