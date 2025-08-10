Костишин – про сенсацію з Поліссям: «Пішло не по нашому плану»
Тренер Колоса заявив, що зміни у гру команди дозволили переломити хід зустрічі
35 хвилин тому
Головний тренер Колоса Руслан Костишин розповів у ефірі програми «Футбол 360», за рахунок чого команді вдалося здобути несподівану перемогу в матчі другого туру української Прем’єр-ліги проти Полісся (1:0).
Результатом задоволений, а гра складалася з різних моментів, відрізків. Десь ми були непереконливі, десь переконливі, так що не скажу, що ми провели цілісний матч і домінували. Але є моменти, де ми домінували, і моменти, де ми просідали, особливо в першому таймі.
Рахунок подобається, а гра… Десь нам довелося міняти трошки структуру після 20-ї хвилини, тому що пішло не по нашому плану.
Раніше думками щодо гри поділився наставник Полісся Руслан Ротань.
