Головний тренер Колоса Руслан Костишин розповів у ефірі програми «Футбол 360», за рахунок чого команді вдалося здобути несподівану перемогу в матчі другого туру української Прем’єр-ліги проти Полісся (1:0).

Результатом задоволений, а гра складалася з різних моментів, відрізків. Десь ми були непереконливі, десь переконливі, так що не скажу, що ми провели цілісний матч і домінували. Але є моменти, де ми домінували, і моменти, де ми просідали, особливо в першому таймі.

Рахунок подобається, а гра… Десь нам довелося міняти трошки структуру після 20-ї хвилини, тому що пішло не по нашому плану.