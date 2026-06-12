Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін відреагував на нещодавні слова президента Динамо Ігоря Суркіса, який заявив, що не хоче перетворювати свій клуб на так звану бразильську збірну і робить акцент насамперед на українських футболістах. Коментар Палкіна прозвучав у контексті розмов про можливий перехід Олександра Караваєва з київського клубу до донецького. Слова Палкіна передає пресслужба «гірників».

Ми з повагою ставимося до бачення Ігоря Суркіса, але в нас своя філософія, свій шлях, свій стиль гри і своє розуміння розвитку клубу. Ми віримо у власну ідею та продовжуємо розвиватися. Президент клубу Рінат Ахметов неодноразово говорив, і я повторю його слова: для нас патріот – це не обов’язково той, хто народився і виріс в Україні, а той, хто працює на благо України.

Ми – український клуб, і якщо іноземні футболісти готові приїжджати до нас, ми розуміємо, що вони можуть посилити команду та створити конкуренцію нашим гравцям. А це буде рухати нас уперед. Те, що в нас із «Динамо» різні підходи, – це абсолютно нормально. Футбол – це не тільки протистояння команд чи гравців, це боротьба ідей. Ми віримо у свою ідею.