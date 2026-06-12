Сергій Разумовський

Дмитра Різника із Шахтаря визнано найкращим воротарем чемпіонату УПЛ сезону-2025/26. Про це повідомила пресслужба Української Прем’єр-ліги за підсумками голосування представників усіх 16 клубів елітного дивізіону.

27-річний голкіпер Шахтаря та національної збірної України здобув переконливу перемогу в опитуванні. За регламентом клуби не мали права голосувати за власних футболістів, тому Різника могли включити до анкет 15 команд. У підсумку всі 15 клубів віддали йому свої голоси, а 10 із них поставили воротаря донеччан на перше місце.

Для Різника це перше подібне визнання в кар’єрі. Його успіх став закономірним результатом стабільної гри протягом усього сезону як на внутрішній арені, так і в єврокубках.

У чемпіонаті УПЛ сезону-2025/26 воротар провів 24 матчі, у 16 з яких зумів залишити свої ворота недоторканими. Крім того, Різник активно допомагав Шахтарю на міжнародній арені. У єврокубках він зіграв 16 поєдинків, а в семи з них не пропустив жодного м’яча. Саме з ним у складі донецький клуб дістався півфіналу Ліги конференцій.

Друге місце в рейтингу посів 19-річний Назар Домчак, який став одним із головних відкриттів сезону в УПЛ. Голкіпер Карпат провів 27 матчів у чемпіонаті, 14 разів зігравши на нуль. Окремо варто відзначити його впевненість під час пенальті: Домчак відбив чотири удари з п’яти, що стало одним із найяскравіших індивідуальних показників сезону.

Виступи молодого воротаря не залишилися непоміченими за межами України. Уже в сезоні-2026/27 Домчак представлятиме празьку Славію, що стало важливим кроком у його кар’єрі після успішного періоду в Карпатах.

Третю позицію, як і минулого сезону, зберіг Олексій Паламарчук. Влітку 2025 року він перейшов з Інгульця до ЛНЗ і став одним із ключових футболістів черкаської команди. Його надійна гра допомогла клубу досягти історичного результату — ЛНЗ став віцечемпіоном України.

Паламарчук завершив сезон із 17 сухими матчами, що стало найкращим показником серед усіх воротарів УПЛ у кампанії 2025/26. Крім того, він, зігравши більше, пропустив менше за Різника – 11 проти 14. Попри це, у загальному голосуванні він посів третє місце, поступившись Різнику та Домчаку.

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