Сергій Разумовський

Пресслужба грецького ПАОК відреагувала на звернення київського Динамо, яке стосувалося російського прапора на трибуні з уболівальниками грецької команди під час першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Заяву опублікував портал Gazzetta.gr.

У київському клубі закликали представників європейських футбольних структур звернути увагу на інцидент і дати йому належну оцінку. Динамо наголосило, що поява російської символіки на стадіоні в умовах повномасштабної війни росії проти України є провокацією не лише щодо українського клубу, а й щодо всієї країни.

Пропонуємо відповідальним особам вищої футбольної інституції Старого Світу виявити ту ж принциповість і послідовність, які демонструються ними щодо проявів расизму та ксенофобії, дати свою оцінку відвертим провокаціям на адресу нашого клубу і нашої країни, аби не допустити повторення провокацій. ФК Динамо Київ

У ПАОК вирішили не давати розгорнутої оцінки ситуації з прапором. У своїй заяві грецький клуб зазначив, що бере участь виключно у футбольному протистоянні та не має наміру бути залученим до будь-яких інших конфліктів.

Ми беремо участь лише в одній грі — футбольній. У жодній іншій. Ми хочемо грати у футбол у футбольній атмосфері та рухатися далі. Ні більше, ні менше. ПАОК

Поєдинок у Любліні завершився перемогою гостей із рахунком 3:2. Матч-відповідь між ПАОК і київським Динамо запланований на четвер, 30 липня. Початок зустрічі – о 20:45.