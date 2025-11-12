Павло Василенко

Чемпіонат світу 2026 року у США, Канаді та Мексиці ще не розпочався, але вже викликає хвилю обурення серед уболівальників. До старту турніру, який триватиме з 11 червня по 19 липня, залишається вісім місяців, однак ціни на квитки та навіть паркування вражають.

За даними організаторів, вартість квитків на матч-відкриття коливається від 480 до майже 2000 євро, а на фінал – від 1750 до 5200 євро. Це рекордні суми навіть за мірками ФІФА.

Втім, ще більший шок викликали ціни на паркування біля стадіонів – від 65 до 150 євро за місце в день матчу. Для порівняння, на попередньому ЧС у Катарі 2022 року квиток на гру можна було придбати всього за 50 євро.

Паркувальні місця продаються виключно для власників квитків, а їхня вартість зростає залежно від стадії турніру – чим ближче до фіналу, тим дорожче.

Фанати вже жартують, що на ЧС-2026 дешевше буде дивитися футбол у пабі, ніж припаркувати авто біля стадіону.