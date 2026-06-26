Сергій Разумовський

Комо оформив повноцінний трансфер аргентинського півзахисника Ніко Паса, який належав Реалу. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.

🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Como agree deal with Real Madrid to BUY Nico Páz on permanent move, here we go! 💣🇦🇷



Agreement reached as Como will re-buy Nico Páz from Real Madrid.



Nico wanted to stay at Como.



ℹ️ Real Madrid will keep control on Nico and mantain BUY BACK CLAUSE. ⚪️🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/1CvwZ194Tk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026

За інформацією джерела, італійський клуб скористався можливістю викупу контракту 23-річного хавбека та активував передбачену в угоді клаусулу. Сума трансферу склала 60 мільйонів євро. Відповідне рішення було ухвалене 25 червня, а вже наступного дня футболіст має повернутися до Серії А у статусі повноцінного гравця Комо.

Попри продаж аргентинця, Реал не втрачає контроль над майбутнім футболіста. За даними Романо, мадридський клуб зберіг за собою опцію зворотного викупу Паса, що дозволить вершковим повернути гравця у разі потреби. Такий пункт може бути важливим для Реала, зважаючи на прогрес півзахисника та його перспективи на високому рівні.

Минулого сезону Ніко Пас провів 40 матчів на клубному рівні. У цих поєдинках аргентинець продемонстрував високу результативність, забивши 13 голів і віддавши 8 результативних передач. Такі показники стали одним із ключових аргументів для Комо, який вирішив інвестувати значну суму в молодого атакувального півзахисника.

Раніше очікувалося, що новий тренер Реала Жозе Моурінью візьме Паса до свого складу.