Сергій Разумовський

Жозе Моурінью, який має очолити Реал, уже починає формувати трансферні пріоритети для мадридського клубу. Одним із гравців, який привернув увагу португальського фахівця, став атакувальний півзахисник Комо Ніко Пас. Про інтерес до 21-річного аргентинця повідомив інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі X.

За інформацією джерела, Моурінью хотів би бачити Паса у складі Реала та розглядає його повернення як один із варіантів посилення атакувальної лінії команди. Водночас Комо не має наміру легко відпускати футболіста, який став важливою фігурою для італійського клубу. Представники Комо працюють над тим, щоб утримати аргентинця у своєму складі та не допустити його швидкого повернення до Мадрида.

Ніко Пас перейшов до Комо з Реала влітку 2024 року. Італійський клуб заплатив за півзахисника 6 мільйонів євро. Після трансферу аргентинець отримав більше ігрової практики та зумів помітно прогресувати.

У поточному сезоні Пас демонструє високу результативність. У 40 матчах за Комо він забив 13 голів і віддав 7 результативних передач. Також молодого футболіста викликали до збірної Аргентини на чемпіонат світу-2026.