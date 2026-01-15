Павло Василенко

Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп серйозно замислився над поверненням до активної тренерської діяльності. За інформацією німецького журналіста Флоріана Плеттенберга, 57-річний фахівець є цілком реалістичним кандидатом на посаду нового наставника мадридського Реала.

Після несподіваного звільнення Хабі Алонсо ім’я Клоппа одразу з’явилося у заголовках іспанської та європейської преси. Втім, публічно німець дистанціювався від чуток, наголошуючи, що наразі зосереджений на роботі спортивного директора з футбольних питань у концерні Red Bull. Проте, як стверджує Плеттенберг, за лаштунками ситуація виглядає інакше.

Клопп уже не виключає повернення на тренерську лаву та готовий розглянути варіанти, якщо отримає по-справжньому амбітну пропозицію. На цей момент є два проєкти, які можуть переконати спеціаліста змінити свою нинішню роль. Перший – це робота в мадридському Реалі, де після чергових кадрових змін шукають харизматичного лідера з досвідом роботи на найвищому рівні. Другий варіант – національна збірна Німеччини, яку зараз очолює Юліан Нагельсманн, але його майбутнє може прояснитися лише після чемпіонату світу 2026 року.

Нагадаємо, Клопп залишив Ліверпуль влітку 2024 року, взявши паузу після багаторічної напруженої роботи. Найближчі місяці можуть стати вирішальними: якщо з’явиться проєкт, який справді його надихне, повернення одного з найяскравіших тренерів сучасності стане реальністю.