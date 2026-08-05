Сергій Разумовський

Журналіст Володимир Звєров повідомив нові подробиці щодо затримання колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка у Братиславі.

За інформацією медійника, наразі Павелко перебуває в слідчому ізоляторі на території Словаччини та очікує на проведення процедури екстрадиції. Звєров наголосив, що цей процес має складний юридичний і процесуальний характер та може потребувати певного часу.

Раніше Офіс генерального прокурора України оголосив Павелка в міжнародний розшук у межах кримінального провадження. Під час затримання в Братиславі правоохоронці виявили відповідну міжнародну позначку щодо колишнього керівника УАФ.

Звєров зазначив, що в системі міжнародного розшуку існують різні рівні залежно від тяжкості правопорушення, у якому підозрюють особу. За даними журналіста, щодо Павелка могла діяти так звана червона картка. Вона передбачає затримання людини та запуск процедури її передачі державі, яка оголосила підозрюваного в розшук.

У цьому випадку йдеться про можливу екстрадицію Павелка до України, де він має відповісти в межах кримінального провадження. Водночас остаточне рішення щодо передачі ухвалюють компетентні органи країни, на території якої відбулося затримання.

За попередньою оцінкою Звєрова, процедура екстрадиції за таких обставин може тривати не кілька місяців, а приблизно чотири або п’ять тижнів. Точні терміни залежатимуть від рішень словацької сторони, судових процедур і підготовки необхідних документів.

Якщо екстрадицію погодять, Павелка можуть передати українським правоохоронцям на державному кордоні між Словаччиною та Україною. Саме такий порядок передбачає передача затриманого представникам країни, яка ініціювала його розшук.

Таким чином, повернення Андрія Павелка в Україну може відбутися вже в серпні. Водночас наразі це лише ймовірний сценарій, а остаточні строки та умови екстрадиції мають визначити словацькі й українські компетентні органи.