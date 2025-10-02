Павло Василенко

Український футбол зазнав болючої втрати – на передчасно пішов із життя колишній професійний арбітр Андрій Кутаков, який свого часу працював у матчах Української Прем’єр-ліги.

Про смерть повідомила ДЮСШ управління освіти і науки Броварської міської ради. Причини смерті наразі залишаються невідомими.

Разом із братом Дмитром Андрій обслуговував поєдинки чемпіонату України – від Другої ліги до найвищого дивізіону. Згодом він завершив суддівську кар’єру та розпочав тренерську діяльність, тоді як Дмитро отримав трирічну дискваліфікацію від футбольної діяльності.

Футбольна спільнота висловлює співчуття рідним та близьким Андрія Кутакова.