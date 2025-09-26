Вихованець лондонського Арсенала Біллі Вігар помер у четвер, 25 вересня, у віці 21 року. Про це повідомила пресслужба Футбольної асоціації Англії. Молодий гравець отримав важку травму голови під час матчу Чичестер Сіті — Уінгейт енд Фінчлі, який відбувався у суботу. На 15-й хвилині після падіння він ударився головою об газон. Йому надали першу допомогу та вертольотом доставили до лікарні, але футболіст впав у кому й пізніше помер.

Ми глибоко приголомшені звісткою про смерть Біллі Вігара. Висловлюємо щирі співчуття його родині, друзям, близьким і всім працівникам клубу Чичестер Сіті у цей надзвичайно важкий час, — йдеться у заяві Футбольної асоціації Англії.

Біллі Вігар провів 22 матчі за команду Арсенала U-18 та п’ять ігор за U-21, перш ніж продовжити кар’єру в нижчих англійських лігах.