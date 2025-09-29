Трагедія в іспанському футболі: помер молодий воротар Рауль Рамірес
Кіпер загинув внаслідок удару по голові в матчі п’ятого дивізіону
близько 12 годин тому
19-річний голкіпер клубу Коліндрес Рауль Рамірес помер від травми, отриманої під час поєдинку чемпіонату Іспанії проти Ревільї. Після зіткнення з суперником він зазнав удару по голові, що спричинило зупинку серця. Тренер Рафа де Пенья та медсестра з трибун надали першу допомогу, але вже в машині швидкої у футболіста стався повторний напад. Гравця доправили до лікарні, де наступного дня він помер.
Королівська іспанська футбольна федерація у своїх соцмережах висловила співчуття рідним і команді:
RFEF приєднується до родини, друзів і партнерів по команді в жалобі за Раулем Раміресом Осоріо, воротарем клубу Коліндрес, який сьогодні пішов із життя. Ми всіляко підтримуємо кантабрійський футбол. Ніхто не повинен йти так рано. Спочивай з миром.
Раніше, також внаслідок травми голови загинув вихованець лондонського Арсенала.
