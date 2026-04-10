Сергій Разумовський

Мюнхенська Баварія не планує підписувати нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха після завершення нинішнього сезону. Про це повідомляє CF Bayern Insider.

Раніше директор збірної Єгипту Ібрагім Хассан заявив, що чув про інтерес до Салаха з боку одразу кількох клубів, серед яких назвав ПСЖ, Баварію та представників італійської Серії А. Однак, якщо вірити останній інформації з Німеччини, мюнхенський клуб не розглядає єгипетського форварда як реальну трансферну ціль.

За даними журналіста Крістіана Фалька, спортивний директор Баварії Макс Еберль уже дав внутрішній сигнал у клубі, що кандидатура Салаха не входить до планів на найближче трансферне вікно.

У повідомленні також зазначається, що на даному етапі Баварія має інші кадрові пріоритети. Насамперед німецький гранд зосереджений на підсиленні позицій лівого вінгера та правого захисника, а отже підписання Салаха, який діє переважно праворуч в атаці, не вважається актуальним напрямом роботи.

Раніше стало відомо, чому Салах не зіграв в матчі з ПСЖ в Лізі чемпіонів.