Стало відомо, чому Салах не зіграв в матчі з ПСЖ в Лізі чемпіонів
Наставник Ліверпуля пояснив причину свого рішення
близько 3 годин тому
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот відповів, чому вінгер Мохаммед Салах не зіграв у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (0:2).
Цитує Слота клубна прес-служба мерсисайдців.
«Наприкінці матчу для нас йшлося більше про виживання, ніж про реальний шанс забити. Так, ніколи не знаєш – минулого сезону ми забили за п’ять хвилин до кінця, коли Гарві Елліотт відзначився після того, як я замінив Мо.
Але приблизно 20-25 хвилин ми тільки оборонялися. У Мо величезна якість, але якщо він 20-25 хвилин змушений лише захищатися у власному штрафному – краще зберегти його енергію для великої кількості матчів, які нас чекають найближчими тижнями».
Нагадаємо, Ліверпуль вперше за 6 років жодного разу не пробив у площину воріт в матчі Ліги чемпіонів.
