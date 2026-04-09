Головний тренер Ліверпуля Арне Слот відповів, чому вінгер Мохаммед Салах не зіграв у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (0:2).

Цитує Слота клубна прес-служба мерсисайдців.

«Наприкінці матчу для нас йшлося більше про виживання, ніж про реальний шанс забити. Так, ніколи не знаєш – минулого сезону ми забили за п’ять хвилин до кінця, коли Гарві Елліотт відзначився після того, як я замінив Мо.

Але приблизно 20-25 хвилин ми тільки оборонялися. У Мо величезна якість, але якщо він 20-25 хвилин змушений лише захищатися у власному штрафному – краще зберегти його енергію для великої кількості матчів, які нас чекають найближчими тижнями».