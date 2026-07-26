Сергій Разумовський

Французький ПСЖ звернувся до Манчестер Сіті, щоб дізнатися деталі можливого трансферу центрального півзахисника Родрі. За інформацією видання RMC Sport, дворазовий переможеть Ліги чемпіонів розглядає варіант із підписанням 30-річного іспанця, хоча його перехід не входив до першочергових трансферних планів клубу.

Інтерес до Родрі також проявляє мадридський Реал. Представники іспанського гранда вже нібито досягли попередньої домовленості з футболістом щодо умов особистого контракту. Водночас мадридцям ще належить узгодити фінансові та інші деталі потенційної угоди безпосередньо з Манчестер Сіті.

Ще одним претендентом на іспанського півзахисника стала Барселона. Каталонський клуб активізувався після травми Френкі де Йонга та вже встановив контакт з оточенням Родрі. У Барселоні розглядають досвідченого хавбека як можливе посилення середини поля, однак фінансові умови трансферу можуть стати серйозною перешкодою для проведення угоди.

Попри підвищений інтерес з боку європейських грандів, Манчестер Сіті не планує легко розлучатися зі своїм лідером. Англійський клуб намагається продовжити контракт із Родрі, чинна угода якого розрахована до червня 2027 року.

Керівництво «містян» прагне переконати футболіста підписати новий довгостроковий контракт. За інформацією джерела, клуб готовий навіть зберегти Родрі у складі до завершення його нинішньої угоди, якщо не вдасться домовитися про продовження співпраці. У такому разі Манчестер Сіті може відпустити півзахисника вільним агентом наступного літа, а не продавати його за заниженою ціною вже зараз.

Родрі приєднався до Манчестер Сіті влітку 2019 року. Англійський клуб заплатив мадридському Атлетико за трансфер іспанця 70 мільйонів євро. Відтоді футболіст став одним із ключових виконавців команди та відіграє важливу роль у побудові гри.

Минулого сезону Родрі взяв участь у 33 матчах за Манчестер Сіті та забив два голи. Крім того, цього літа він разом зі збірною Іспанії став чемпіоном світу. Самого півзахисника також визнали найкращим гравцем турніру.