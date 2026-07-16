Переніс операцію: зірковий бразилець Шахтаря пропустить старт сезону
Відомо, через що нападнику довелося лягти під ніж
близько 2 годин томуПідписатися в
Вінгер Шахтаря Егіналду переніс операцію після травми, отриманої під час літніх зборів команди у Словенії. Про це повідомила пресслужба донецького клубу.
21-річного бразильського футболіста прооперували в Любляні. Хірургічне втручання було проведене на плечі, яке гравець пошкодив під час підготовки до нового сезону.
Точні терміни відновлення Егіналду наразі не називаються. Водночас у Шахтарі зазначили, що футболіст пропустить решту літніх зборів і не зможе допомогти команді на старті сезону.
Наразі бразилець уже розпочав процес реабілітації після операції. Перший офіційний матч у новому сезоні Шахтар проведе 3 серпня проти Кудрівки в стартовому турі української Прем'єр-ліги.
У попередній кампанії Егіналду зіграв за донецький клуб 27 матчів у всіх турнірах. У них забив 9 голів і віддав 3 результативні передачі.
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