Сергій Разумовський

Вінгер Шахтаря Егіналду переніс операцію після травми, отриманої під час літніх зборів команди у Словенії. Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

⚒️ Егіналду переніс операцію в Німеччині 🏥



Півзахисник «Шахтаря» травмував плече на літніх зборах.



Після операції Егіналду вже розпочав відновлення. Гравець пропустить решту зборів і старт сезону.



🙏 Одужуй якнайшвидше, Егі! 🧡#Shakhtar #футбол pic.twitter.com/BYtvpBH3cL — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 15, 2026

21-річного бразильського футболіста прооперували в Любляні. Хірургічне втручання було проведене на плечі, яке гравець пошкодив під час підготовки до нового сезону.

Точні терміни відновлення Егіналду наразі не називаються. Водночас у Шахтарі зазначили, що футболіст пропустить решту літніх зборів і не зможе допомогти команді на старті сезону.

Наразі бразилець уже розпочав процес реабілітації після операції. Перший офіційний матч у новому сезоні Шахтар проведе 3 серпня проти Кудрівки в стартовому турі української Прем'єр-ліги.

У попередній кампанії Егіналду зіграв за донецький клуб 27 матчів у всіх турнірах. У них забив 9 голів і віддав 3 результативні передачі.

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