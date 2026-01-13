Павло Василенко

Французький зірковий нападник Кіліан Мбаппе не з’явився на тренуванні мадридського Реала, яке у вівторок вперше провів новий головний тренер команди Альваро Арбелоа. Відсутність футболіста одразу викликала занепокоєння вболівальників і тренерського штабу.

За попередньою інформацією, 27-річний форвард може пропустити матч Кубка Іспанії проти представника другого дивізіону – Альбасете. Причиною стали проблеми зі здоров’ям, які турбують гравця вже не перший тиждень.

Мбаппе лише нещодавно повернувся до складу Реала, вийшовши на поле у фіналі Суперкубка Іспанії, що відбувся у Джидді, Саудівська Аравія. У поєдинку проти Барселони (2:3) француз з’явився на заміну на 76-й хвилині. Цей матч став останнім для Хабі Алонсо на посаді головного тренера мадридської команди.

Після фінального свистка Алонсо визнав, що рішення випустити Мбаппе було ризикованим через проблеми з коліном футболіста, повідомляє агентство AFP. Тепер стан здоров’я нападника перебуває під пильним контролем лікарів клубу.