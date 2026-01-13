Ексфутболіст Реала та збірної Іспанії Хосе Марія Гутьєррес, відомий за прізвиськом Гуті, висловився про звільнення Хабі Алонсо з посади головного тренера вершкових. Його слова наводить Mundo Deportivo.

Я не відчував атмосферу в роздягальні за часів Хабі, але правда в тому, що коли гравцям у роздягальні некомфортно, коли вони незадоволені тренером, це помітно, і дуже помітно, не лише на тренуваннях, але й у матчах. Я думаю, саме це стало причиною його відходу саме зараз.

Я нещодавно бачив статистику, згідно з якою Флік показав ті ж результати, що й Хабі Алонсо, провівши 34 матчі. Це означає, що за кількістю перемог ситуація була непоганою. Але правда в тому, що ходило багато чуток про те, що він не вписувався у роздягальню, - зазначив Гуті.