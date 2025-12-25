Сергій Разумовський

Вінгер Манчестер Сіті Оскар Бобб може змінити команду вже під час січневого трансферного вікна. Про це у соцмережі X повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За його даними, 22-річний норвежець серйозно замислиться над відходом із клубу в разі, якщо Манчестер Сіті оформить трансфер вінгера Борнмута Антуана Семеніо – колишнього одноклубника Іллі Забарного. Потенційне підписання ганця може суттєво вплинути на конкуренцію в атаці та ігровий час Бобба, що й підштовхує його до розгляду альтернатив.

Романо також зазначає, що інтерес до Оскара вже є. Кілька клубів виходили з пропозиціями, а серед найактивніших останніми тижнями називають Боруссію Дортмунд. У поточному сезоні Бобб провів за Манчестер Сіті 15 матчів у всіх турнірах і відзначився однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що пропозицію щодо Семеніо зробив й інший Манчестер.