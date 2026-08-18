Сергій Разумовський

Мадридський Реал офіційно представив Жозе Моурінью як нового головного тренера першої команди. Церемонія призначення відбулася на базі клубу Сьюдад Реал Мадрид і стала важливою подією для мадридців, адже португальський фахівець удруге у своїй кар’єрі очолив іспанський гранд.

У заході взяли участь президент Реала Флорентіно Перес, новий наставник команди, а також почесний президент клубу Хосе Мартінес Піррі. Представники мадридців офіційно привітали Моурінью з поверненням до клубу та підкреслили значущість його призначення для подальшого розвитку команди.

Під час презентації португальський тренер підписав контракт із Реалом. Угода розрахована на три сезони та діятиме до 30 червня 2029 року. Таким чином, Моурінью отримав достатньо часу для формування команди відповідно до власного бачення, упровадження ігрової моделі та виконання поставлених перед клубом завдань.

Після завершення офіційної частини церемонії новому головному тренеру вручили пам’ятні подарунки від клубу. Серед них були символічна копія стадіону Реала, наручний годинник і футболка команди з прізвищем Моурінью.

Повернення португальця стало одним із найпомітніших тренерських рішень мадридського клубу за останній час. Уперше Моурінью очолив Реал у 2010 році. Під його керівництвом команда виступала протягом трьох сезонів, після чого фахівець залишив посаду.

Тепер португальський наставник знову працюватиме на Сантьяго Бернабеу. Перед ним стоятиме завдання повернути Реал на провідні позиції в іспанському та європейському футболі, а також допомогти команді боротися за головні трофеї сезону.

Нагадаємо, два українці зіграли за Реал переможному матчі з Шальке.