Павло Василенко

Реал завершив підготовку до нового сезону впевненою перемогою над Шальке, який повернувся до Бундесліги. Команда Жозе Моурінью розгромила німців із рахунком 3:0.

Рахунок у зустрічі було відкрито вже на шостій хвилині – Кіліан Мбаппе скористався моментом та вивів мадридців уперед. Ще до перерви перевагу Реала подвоїв Хейсен, а на 57-й хвилині Еспі забив третій гол.

Після перерви Моурінью провів серію замін, випустивши на поле українського голкіпера Андрія Луніна. 27-річний воротар замінив Тібо Куртуа та провів у грі 42 хвилини. За цей час Лунін здійснив три сейви й не дозволив Шальке забити.

Наприкінці матчу українця замінив інший голкіпер Реала – Ілля Волошин. За підсумками зустрічі Лунін разом із Мбаппе отримав визнання як один із найкращих гравців матчу.

Контрольний матч

Шальке – Реал Мадрид – 0:3

Голи: Мбаппе, 6, Хейсен, 20 Еспі, 57.

Для Реала це був останній контрольний матч перед стартом сезону. Першу офіційну гру мадридці проведуть 22 серпня проти Еспаньйола у Ла Лізі.