Павло Василенко

Легендарний президент мадридського Реала Флорентіно Перес вирішив залишити посаду до закінчення свого терміну, повідомляє іспанський журналіст Пепе Альварес.

Перес мав залишатися Реала до 2028 року, але він вирішив залишити цю посаду вже наступного року.

78-річний функціонер оголосить своє рішення на загальних зборах клубу наступного тижня.

Перес вперше став президентом Реала у 2000 році. Його перший термін закінчився у 2006 році, але він повернувся лише через три роки та залишається на посаді президента Реала донині.

Поки що невідомо, хто може стати його наступником, і, найімовірніше, Перес контролюватиме процес вибору свого наступника та братиме в ньому активну участь.