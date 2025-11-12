Мадридський Реал у матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги проти Райо Вальєкано завершив зустріч без голів - 0:0, не зумівши взяти максимум очок. Під час поєдинку травму отримав голкіпер Тібо Куртуа, через що він пропустить майбутні матчі збірної Бельгії.

Після міжнародної паузи керівництво Реала не має наміру поспішати з поверненням бельгійця до складу. Тому наступного туру проти Ельче місце у воротах, найімовірніше, довірять українському воротареві Андрію Луніну. Він уже неодноразово доводив свою надійність і готовий знову скористатися шансом проявити себе, повідомляє E-Notícies.

У поточному сезоні 2025/26 Лунін поки що не провів жодної хвилини за Реал. За даними Transfermarkt, вартість 26-річного українського воротаря оцінюється у 18 мільйонів євро.