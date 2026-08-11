Сергій Разумовський

У понеділок, 10 серпня, на Центральному міському стадіоні в Житомирі відбувся матч другого туру Української Прем’єр-ліги між Поліссям і Харковом. Господарі здобули перемогу з рахунком 3:1.

Під час поєдинку ультрас Полісся розгорнули банер із написом «Білий сектор – біла родина». Більшість уболівальників у цьому секторі також були одягнені у білі футболки.

На трибунах використали білу піротехніку, а гравці Полісся вийшли на матч у білої формі. За словами представників White Zt Family, білий колір став частиною традиції фанатського сектору на першому домашньому матчі нового сезону.

Сьогодні Полісся в Житомирі перемогло амбіційний Харків – 3:1. На трибуні було багато людей, попри понеділок, а старт матчу зустріли святковою білою піротехнікою. Перший домашній матч нового сезону – особливий день для нашого сектору. Вже багато років маємо традицію: на відкриття сезону приходимо в білому. Сьогодні білим був і наш сектор, і піротехніка, і форма гравців Полісся. На трибунах також з’явився новий банер «Білий сектор – Біла родина», присвячений старту нового сезону. White Zt Family ультрас Полісся

Водночас формулювання на банері спричинило неоднозначну реакцію в соціальних мережах. Частина вболівальників українського футболу побачила в ньому можливі расистські підтексти та розкритикувала поведінку ультрас Полісся.

Нагадаємо, у Полісся з'явилися проблеми в опорній зоні.