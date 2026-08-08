Сергій Разумовський

Полісся зазнало чергової кадрової втрати в центрі поля. Житомирський клуб знову зіткнувся з проблемою травм серед опорних півзахисників. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

У команди триває своєрідний рух футболістів між лазаретом і загальною тренувальною групою. Щойно до повноцінної роботи повернулися Ілір Краснічі та новачок Андрес Араухо, як чергової травми зазнав Борель Томандзотто.

За інформацією джерела, у конголезького легіонера діагностували ушкодження задньої поверхні стегна. Через цю травму футболіст не зможе найближчим часом допомагати команді під час тренувань і матчів.

Медичний штаб Полісся прогнозує, що двадцятитрирічний півзахисник зможе повернутися до тренувального процесу наприкінці серпня. Точні терміни відновлення залежатимуть від динаміки лікування та реакції організму на навантаження.

У понеділок, 8 серпня, відбудеться центральний матч другого туру української Прем'єр-ліги. У Житомирі між собою зійдуться Полісся та Харків.

Трансфер ексгравця Полісся Олексія Гуцуляка знову на порядку денному. Турецький клуб повернувся до переговорів.