Сергій Разумовський

Увечері 14 липня відбулися матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Цього дня було зіграно 10 із 14 поєдинків першого раунду кваліфікації. Ще у чотирьох парах матчі-відповіді відбудуться 15 липня.

У пізніх зустрічах перемоги здобули представники Північної Ірландії та Ірландії. Ларн на своєму полі обіграв Тре Фіорі із Сан-Марино з рахунком 2:1, а Шемрок Роверс розгромив мальтійську Флоріану – 5:1.

Одним із найрезультативніших матчів ігрового дня стала зустріч КуПС і Вардара. Македонський клуб переміг 3:2 після додаткового часу, однак далі пройшов фінський КуПС, який виграв перший матч із рахунком 2:0.

Також боротьбу продовжать Іберія 1999, Лінкольн Ред Імпс, Вікінгур Рейк’явік, Арарат-Вірменія, Левськи Софія, Сабах, Кауно Жальгіріс, Ларн і Шемрок Роверс.

Результати матчів Q1 Ліги чемпіонів, 14 липня

КуПС – Вардар – 2:3 після додаткового часу, перший матч – 2:0

Іберія 1999 – Флора – 2:2, перший матч – 3:2

Інтер Ескальдес – Лінкольн Ред Імпс – 1:1, перший матч – 1:3

Дьор – Вікінгур Рейк’явік – 2:2, перший матч – 0:1

Рига – Арарат-Вірменія – 3:2, перший матч – 0:2

Левськи Софія – Борац Баня-Лука – 4:0, перший матч – 1:1

Нью-Сейнтс – Сабах – 1:2, перший матч – 0:2

Дріта – Кауно Жальгіріс – 2:3, перший матч – 1:1

Ларн – Тре Фіорі – 2:1, перший матч – 1:0

Шемрок Роверс – Флоріана – 5:1, перший матч – 0:2

Пари 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

У наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів сформовано такі пари:

М’яльбю – Лінкольн Ред Імпс

Ларн – Црвена Звезда

Сабах Баку – КуПС

КІ Клаксвік / Атерт Біссен – Кауно Жальгіріс

Орхус – Лех Познань

Арарат-Вірменія – Шемрок Роверс

Левськи Софія – Вітебськ / Університатя Крайова

Омонія – Кайрат / Сутьєска

Тун – Динамо Загреб

Вікінгур Рейк’явік – Хапоель Беер-Шева

Іберія 1999 – Слован Братислава

Петрокуб / Егнатія – Цельє

Матчі-відповіді ще у чотирьох парах першого кваліфікаційного раунду відбудуться 15 липня, після чого стане відомий повний склад учасників Q2 Ліги чемпіонів.

Польща, Німеччина чи Англія: Шахтар обирає місце для домашніх матчів Ліги чемпіонів.