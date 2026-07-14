Перший раунд кваліфікації ЛЧ. Хто пройшов далі?
Залишилося визначити переможця лише у чотирьох парах
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Увечері 14 липня відбулися матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.
Цього дня було зіграно 10 із 14 поєдинків першого раунду кваліфікації. Ще у чотирьох парах матчі-відповіді відбудуться 15 липня.
У пізніх зустрічах перемоги здобули представники Північної Ірландії та Ірландії. Ларн на своєму полі обіграв Тре Фіорі із Сан-Марино з рахунком 2:1, а Шемрок Роверс розгромив мальтійську Флоріану – 5:1.
Одним із найрезультативніших матчів ігрового дня стала зустріч КуПС і Вардара. Македонський клуб переміг 3:2 після додаткового часу, однак далі пройшов фінський КуПС, який виграв перший матч із рахунком 2:0.
Також боротьбу продовжать Іберія 1999, Лінкольн Ред Імпс, Вікінгур Рейк’явік, Арарат-Вірменія, Левськи Софія, Сабах, Кауно Жальгіріс, Ларн і Шемрок Роверс.
Результати матчів Q1 Ліги чемпіонів, 14 липня
- КуПС – Вардар – 2:3 після додаткового часу, перший матч – 2:0
- Іберія 1999 – Флора – 2:2, перший матч – 3:2
- Інтер Ескальдес – Лінкольн Ред Імпс – 1:1, перший матч – 1:3
- Дьор – Вікінгур Рейк’явік – 2:2, перший матч – 0:1
- Рига – Арарат-Вірменія – 3:2, перший матч – 0:2
- Левськи Софія – Борац Баня-Лука – 4:0, перший матч – 1:1
- Нью-Сейнтс – Сабах – 1:2, перший матч – 0:2
- Дріта – Кауно Жальгіріс – 2:3, перший матч – 1:1
- Ларн – Тре Фіорі – 2:1, перший матч – 1:0
- Шемрок Роверс – Флоріана – 5:1, перший матч – 0:2
Пари 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
У наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів сформовано такі пари:
- М’яльбю – Лінкольн Ред Імпс
- Ларн – Црвена Звезда
- Сабах Баку – КуПС
- КІ Клаксвік / Атерт Біссен – Кауно Жальгіріс
- Орхус – Лех Познань
- Арарат-Вірменія – Шемрок Роверс
- Левськи Софія – Вітебськ / Університатя Крайова
- Омонія – Кайрат / Сутьєска
- Тун – Динамо Загреб
- Вікінгур Рейк’явік – Хапоель Беер-Шева
- Іберія 1999 – Слован Братислава
- Петрокуб / Егнатія – Цельє
Матчі-відповіді ще у чотирьох парах першого кваліфікаційного раунду відбудуться 15 липня, після чого стане відомий повний склад учасників Q2 Ліги чемпіонів.
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